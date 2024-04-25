2024-04-25 16:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، افتتاح منفذ جديد للغاز السائل الخاص بالمركبات في المدخل الجنوبي لمحافظة بغداد.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح مشروع منفذ الصمود النموذجي في بغداد لتزويد الغاز السائل للمركبات إلى جانب افتتاح ورشة إضافة منظومة الغاز السائل".

وأضاف، أن "هذه الخطوة مهمة باتجاه زيادة منافذ تجهيز الغاز السائل للمركبات وورش إضافة منظومات الغاز؛ بهدف مواكبة زيادة كميات الاستهلاك للغاز السائل مع ارتفاع أعداد المركبات التي تستخدم منظومة الغاز وكمية استهلاك الغاز".

وأوضح، أن "مشروع ورشة الصمود النموذجية لإضافة منظومات الغاز السائل للسيارات يضم (8) منصات، أما مشروع منفذ الصمود النموذجي للغاز السائل للسيارات، فيضم ( 12 ) مجهزة بواقع (24) ذراعً، وبمعدل تجهيز (288) سيارة بالساعة الواحدة".

من جانبه، أكد مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين، أن "المشروع تم تنفيذه من قبل الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز من حيث التصاميم والأشكال الهندسية والفنية وصولًا لعملية التشغيل في الورشة والمنفذ مع اعتماد أعلى معايير السلامة والأمان في إتمام هذا المشروع ودخوله حيز العمل".

وبين، أن "هذا المشروع النموذجي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في قطاع الغاز السائل، وهو من ضمن المشاريع التي نفذت في المدخل الجنوبي للعاصمة بغداد، ويعد موقعاً إستراتيجيًا يلبي حاجة المواطن الكريم من وقود الغاز السائل"، لافتا، إلى أن "منافذ تجهيز وقود الغاز للمركبات تعتمد التسعيرة المقررة (200 ) دينار للتر الواحد".

وواصل، أن "الشركة أعادت العمل بنظام التقسيط للمواطنين الراغبين بنصب منظومة إلغاز في مركباتهم، على أن يكون سعر المنظومة هو ( 500 ) ألف دينار مقسمة على (5) أشهر وبواقع ( 100 ) ألف دينار لكل شهر، عبر آلية الدفع الإلكتروني المسبق من خلال أجهزة ومراكز ( pos ) في جميع المنافذ والورش التابعة لها".