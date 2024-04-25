الاغلبية مع العيساوي.. الفتح يرجح قرب حسم انتخاب رئيس البرلمان

2024-04-25 16:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، قرب تحديد رئاسة مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس المجلس، فيما أكد توجه الأغلبية البرلمانية مع دعم سالم العيساوي رئيسا للبرلمان.

وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تداولا ما بين عدد من الأطراف السياسية من أجل تحديد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فهناك إصرار على حسم هذا الملف سريعا كون هذا التأخير أثر بشكل سلبي على عمل البرلمان".

وبين الموسوي ان "الأغلبية البرلمانية أصبحت حالياً مع دعم تولي سالم العيساوي رئاسة البرلمان، ولا نعتقد هناك أي مؤشرات او ملاحظات عليه، بل على العكس هو قريب من كل الكتل والنواب، ونتوقع انه سيتم انتخابه بالأغلبية في الجولة الثانية بعد تحديد موعد الانتخابات قريبا".

ولا يزال المشهد السياسي بانتظار عقد الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان، بعد ان حكمت المحكمة الاتحادية بصحة الجولة الأولى ورفضت الطعن بها، والتي افرزت فوز شعلان الكريم وسالم العيساوي، قبل ان ينسحب الكريم من الترشح وكذلك من حزب تقدم، ما جعل العيساوي المرشح الابرز وبانتظار عقد الجولة الثانية من التصويت.