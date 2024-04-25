2024-04-25 16:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التحرك في الكواليس، من أجل إيجاد البديل لنجمه كيليان مبابي، المنتظر رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وكانت تقارير إعلامية موثوقة تحدثت عن اتفاق مبدئي بين هداف منتخب فرنسا من ناحية، ونادي ريال مدريد الإسباني من جانب آخر، للانتقال إلى صفوفه في صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي المختص في أخبار الانتقالات، عن "وجود رغبة قوية من جانب باريس سان جيرمان، في التعاقد مع اللاعب المغربي الموهوب إيهاب غوداني البركة، الذي ينشط في دوري الهواة مع فريق بوبينيه".

وأبهر اللاعب الواعد بمستوياته، البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الباريسي، الذي يرى فيه القدرة على تعويض مبابي في المستقبل القريب في حال تأكد رحيل الأخير عن "بي إس جي".

ويمتاز الموهبة المغربية بقدرته على اللعب في 3 مراكز، وهي الجناح الأيمن والأيسر بجانب المهاجم الثاني.

وجذب اللاعب صاحب الـ19 عاما إليه أنظار عدة فرق أوروبية كبرى، من بينها برشلونة الإسباني وأياكس أمستردام وفينورد الهولنديين وأندرلخت البلجيكي، وفقا لنفس المصدر.

من هو إيهاب غوداني البركة؟

ولد المهاجم الواعد عام 2005 في إسبانيا من أبوين مغربيين، وهو ما يجعله مؤهلا قانونيا لتمثيل "أسود الأطلس" و"لاروخا" على الصعيد الدولي.

وبدأ إيهاب غوداني البركة مسيرته الكروية في فريق راسينغ كلوب دي فرانس الفرنسي، قبل أن يلعب لفترة قصيرة في إيطاليا مع بيزا ومن بعدهما مع درانسي وأخيرا بوبينيه.

وتألق اللاعب المنحدر من أصول مغربية بشكل خاص خلال الموسم الحالي، حيث سجل 15 هدفا خلال 23 مباراة خاضها في دوري الهواة.

يذكر أن كيليان مبابي اقتحم هو الآخر عالم "الساحرة المستديرة" من بوابة نادي بوندي الهاوي، قبل أن ينضم بعدها لمركز كليرفونتان الشهير ثم موناكو وأخيرا باريس سان جيرمان.