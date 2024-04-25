2024-04-25 17:00:08 - المصدر: منصة إيشان

نشر مصلح محمد العراقي، المعروف بوزير الصدر، صورة جديدة لراية “التيار الوطني الشيعي”. وأظهرت الصورة دخول الراية طور التنفيذ. وتتضمن ألوان العلم العراقي ذاتها يتوسطها اسم التيار باللون الأزرق. ويعد مراقبون هذه الخطوة، بالإضافة إلى خطوات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خطوات تمهد للعودة إلى الساحة السياسية بعد الإنسحاب التام منها. في 29 آب 2022، […]

ظهرت المقالة بطور التنفيذ.. وزير الصدر ينشر صورة جديدة لراية “التيار الوطني الشيعي” أولاً على Eishan.