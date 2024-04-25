سوران عمر: حجم الفساد في ميناء الفاو يصل الى 20 مليار دولار

2024-04-25 17:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن النائب في مجلس النواب العراقي سوران عمر الخميس عن تشكيل لجنة نيابية بشأن أكبر فساد على مستوى العراق في ميناء الفاو. وقال عمر عضو لجنة التحقيق في فساد الميناء لقناة الثامنة ان مجلس النواب العراقي شكل لجنة تحقيق برئاسة ياسر هاشم الحسيني و12 نائبا بشأن الفساد الموجود في مشروع ميناء الفاو. واكد بدء التحقيق مع الشركات العامة لموانىء العراق خاصة في العقود والواردات واعمالها في ميناء الفاو، مشيرا الى احتمال ارتكاب فساد في مشروع الميناء يقدر حجمه بـ 20 مليار دولار. واشار النائب سوران عمر الى اجتماع لجنتهم مع الجهات المعنية ومن ثم يقدمون نتائج التحقيقات خلال تقرير الى