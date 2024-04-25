مصرع العشرات في تنزانيا بسبب الامطار

2024-04-25 17:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

لقي عشرات الاشخاص في تنزانيا مصرعهم بسبب أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات للتربة. أعلن رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا خلال جلسة في البرلمان أن الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة إل نينيو تسبّبت بأضرار جسيمة في مناطق مختلفة من البلاد، وأدت الى مصرع 155 شخصا وجرح نحو 236 اخرين، مشيرا الى انها أثّرت ايضا على أكثر من 51 ألف أسرة ومئتي ألف شخص وتضرّر أكثر من عشرة آلاف منزل. أعلن الناطق باسم الحكومة في 14 نيسان/أبريل، عن مصرع 58 شخصا خلال أوّل أسبوعين من الشهر اللذين يمثّلان عادة ذروة موسم الأمطار في تنزانيا. وسجّلت عدّة بلدان في إفريقيا الشرقية تساقطات أعلى من