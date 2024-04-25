شرطة الرصافة تعلن القبض على أكثر من 200 متهم في منطقة البتاويين

2024-04-25 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان علي الحسناوي، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 207 متهمين وفق مواد مختلفة في منطقة البتاويين، خلال العملية التي انطلقت اليوم.وقال الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العملية انطلقت صباح اليوم الخميس، شاركت فيها مفاصل وزارة الداخلية كافة، من وكالة الاستخبارات وقيادة عمليات الرصافة وقيادة شرطة الرصافة"، مضيفا، أن "العملية كانت بمساندة كوادر أمانة بغداد ووزارة الكهرباء، إضافة إلى وزارة الصحة".وأكد، أن "الحصيلة الأولية للعملية هي إلقاء القبض على 207 متهمين وفق مواد مختلفة، كما تم أيضا ضبط أسلحة ومعامل ومختبرات، بالإضافة إلى ضبط معامل وفنادق غير مرخصة ومكاتب لتحويل العملة من قبل الجريمة المنظمة"، مشيرا إلى أن "العملية مستمرة لعدة أيام لحين تحقيق أهدافها".من جهته، قال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطط الأمنية تشمل عموم البلد، حيث سنتابع أي مكان فيه بؤرة للجريمة أو تكثر فيه الجريمة وسيكون هدفا لقوات وزارة الداخلية"، مبينا، أن "الخطة في البتاويين هي جزء من الإستراتيجية الجديدة وهي مهاجمة الجريمة".هذا وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت- في وقت سابق من صباح اليوم الخميس- تنفيذ عملية أمنية في البتاويين، فيما بينت أن العملية ستستمر عدة أيام، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات.