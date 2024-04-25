كركوك تعلن إكمال أعمال تأهيل جسر الملتقى

2024-04-25 17:54:01 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلنت دائرة الطرق والجسور في كركوك، اليوم الخميس، إكمال أعمال تأهيل جسر الملتقى والمعروف باسم (جسر بتيرة) والذي يربط المحافظة من الجهة الغربية بناحية الملتقى وقضاء الدبس وصولا إلى نينوى.وقال مدير طرق وجسور كركوك قاسم حمزة البياتي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إكمال إعادة تأهيل جسر ناحية الملتقى غرب كركوك والمعروف باسم (بتيرة) بتمويل من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بعد تعرضه إلى عمليات تخريبية من قبل عصابات داعش الإرهابية" مؤكدا، أن "الجسر الذي تم إكمال الأعمال فيه بفترة امتدت لما يقارب العام سيسهم بشكل كبير في تسهيل حركة القوافل التجارية والشركات النفطية باتجاه محافظة نينوى".وأضاف، أن "عملية إعادة التأهيل شملت فضاءين ومقتربات الجسر"، لافتا، إلى أن "الجسر يسهل مرور القوافل التجارية و يقلل الزخم المروري في المحافظة لاسيما المركبات المتجهة نحو أقضية الحويجة والدبس وناحية العباسي وصولا إلى مخمور ونينوى".