وزير التعليم يؤكد العمل على تنمية الشراكات وتبادل الخبرات الدولية

2024-04-25 17:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، العمل على تنمية الشراكات وتبادل الخبرات الدولية وتحسين جودة التعليم.وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العبودي شارك بجلسة ضمن فعاليات مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية وأكد أن إستراتيجية التعاون الدولي مكنت الجامعات من تبادل الخبرات مع نظيراتها العالمية وأسهمت في مواكبة وتحديث المناهج، مؤكدا العمل على تنمية الشراكات وتبادل الخبرات الدولية وتعزيز قدرة الجامعات التنافسية وتحسين جودة التعليم".وأضاف، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجحت في تطبيق عملية بولونيا في الجامعات وأرست برنامجا مهما لاستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات العراقية فضلا عن توفير فرص التدريب في جامعات عالمية رصينة حقق من خلالها الطلبة العراقيون الإفادة من بيئات تعليمية متنوعة أسهمت بتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والأكاديمية".وتابع، أن "الوزارة تسير على وفق مسار منتظم لإعادة تأهيل البنى التحتية في الجامعات وتطويرها وتعضيد طاقتها الاستيعابية في ضوء مؤشرات الزيادة الواضحة لنسبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي فضلا عن إبرام برامج التوأمة العلمية مع عدد من الجامعات العالمية في التخصصات ذات الصلة بالتنمية الشاملة".وأشار البيان، إلى أنه "ثمن الحاضرون سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنجزات المتحققة ضمن البرنامج الحكومي الداعم لمتطلبات الجودة التي تنسجم والسياقات العالمية"، لافتا، إلى أن "الوزير العبودي أجرى جولة في معرض الكتاب المنعقد ضمن فعاليات مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية وزار معرضا فنيا ضم لوحات تشكيلية متنوعة".