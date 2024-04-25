شاهد تفاصيل عملية "البتاويين" وسط بغداد

2024-04-25 17:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن قائد شرطة بغداد/ الرصافة، اللواء شعلان علي الحسناوي، اليوم الخميس، (25 نيسان 2024)، عن إلقاء القبض على 207 متهمين وفق مواد مختلفة في منطقة البتاوين وسط العاصمة، خلال العملية التي انطلقت فجر اليوم.

وتضمنت الحصيلة الأولية للعملية، ضبط أسلحة ومعامل ومختبرات ومعامل وفنادق غير مرخصة ومكاتب لتحويل العملة من قبل الجريمة المنظمة.

وكانت وزارة الداخلية، أطلقت عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد فجر اليوم الخميس، بمشاركة المئات من ضباطها ومنتسبيها، "لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات للمواطنين ورفع التجاوزات".

وأشرف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بشكل ميداني على العملية الأمنية في البتاويين وشدد على تنفيذ خطتها بشكل دقيق.





-dX1pUAixFU