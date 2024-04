لتطوير بيئة البحوث الطلابية.. افتتاح مختبرات جديدة بمعهد تقني الناصرية 

2024-04-25 18:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افتتح في المعهد التقني بمدينة الناصرية، اليوم الخميس، المختبرات الجديدة للاقسام الطبية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي العلمي لمناقشة البحوث الطلابية. وذكر بيان للمعهد تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “الافتتاح تم بحضور رئيس الجامعة التقنية الجنوبية ورئيس جامعة ذي قار وعميد المعهد وستستهم هذه المختبرات في زيادة المستوى...

