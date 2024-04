للنهوض بالخدمات.. محافظ ذي قار يشرف على تطوير شارع 30 في الناصرية

2024-04-25 18:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أشرف محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الخميس، على نسب الإنجاز المتحققة في مشروع تطوير وتأهيل شارع 30 في الناصرية. وقال الإبراهيمي، في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “هذا المشاريع يعتبر من المشاريع الحيوية والمهمة في المحافظة والتي تنهض بالواقع الخدمي”. وأضاف أن “الهدف الأساس للحكومة...

