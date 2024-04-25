2024-04-25 18:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الخميس، إن بلاده ستضرب “أينما تشاء” حال تعرضها لأي هجوم، مؤكداً: “سنرد على أي عدوان بقوة أكبر من ذي قبل”. وقال اللواء موسوي، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، خلال وجوده في مركز قيادة ومراقبة عمليات الجيش الإيراني، أن “طهران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب، لكنها […]

ظهرت المقالة الجيش الإيراني: لا نريد توسيع الحرب وسنضرب “أينما نشاء” إذا تعرّضنا لهجوم أولاً على Eishan.