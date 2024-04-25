التخطيط النيابية تحدد 4 مكاسب من إجراء التعداد العام السكان

2024-04-25 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأشرت لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم الخميس، أبرز النقاط المتحققة من إجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر قبل نهاية العام الجاري ، فيما أكدت أن بياناته ستضمن 4 مكاسب.وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية محمد البلداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جمعية الإحصائيين العراقيين، أعدت مؤتمراً شاركت فيه القطاعات الخاصة منها مجموعة المصارف الخاصة وكذلك البنك المركزي وأيضاً صندوق الأمم المتحدة وكلية الرافدين".وأضاف البلداوي، أن "المؤتمر يهدف للإعداد والتمهيد لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، وإيصاله إلى المواطن بشكل يسير وسهل".وتابع، أن "مفهوم هذا التعداد الذي يأتي اليوم بهذه النسخة التنموية، يشكل ركيزة أساسية لبناء قاعدة بيانات يمكن الاستناد إليها في إعداد الخطط التنموية وثانيا خطط التنمية المستدامة وثالثا الخطط الإستراتيجية ورابعا توفير بيانات للباحثين من حملة الشهادات والقطاعات كافة وهذه أبرز المكاسب".