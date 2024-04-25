محافظ النجف الأشرف يكلف نديمة كريم برئاسة هيئة استثمار المحافظة

2024-04-25 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكلف محافظ النجف الأشرف يوسف مهدي كناوي، اليوم الخميس، نديمة كريم برئاسة هيئة استثمار المحافظة.وذكر أمر إداري وقعه محافظة النجف الأشرف وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "استناداً للصلاحيات المخولة إلينا وبناء على ما جاء بالأمر الديواني المرقم بالعدد ق/2/5/42/1818 في 12/4/2023 ونظرا لانتهاء مدة تكليف رئيس هيئة استثمار النجف قررنا ما يأتي: أولاً: إنهاء تكليف (ضرغام هادي كيكو) من مهام رئاسة هيئة استثمار النجف الأشرف".وأضاف الأمر في الفقرة ثانياً: إنه يتم تكليف نديمة كريم موسى جاسم بمهام رئاسة هيئة استثمار النجف الأشرف/وكالةً لحين اتباع الإجراءات القانونية والإدارية لاختيار رئيس للهيئة انفة الذكر وفقاً لأحكام المادة (7/تاسعا/1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل".وبعد تكليفها بالمنصب، أعلنت هيئة استثمار النجف مباشرة رئيستها الجديدة نديمة كريم بمهامها رسميا.ونقل بيان عن الهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن نديم قولها إن "أبواب هيئة استثمار النجف الاشرف مفتوحة أمام جميع المستثمرين والشركات الاستثمارية ورجال الأعمال لبناء مدينة أمير المومنين (عليه السلام)".