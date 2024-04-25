السوداني يزور "دولة خليجية" نهاية الشهر الحالي

2024-04-25 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي سيجري زيارة لدولة خليجية نهاية الشهر الحالي؟

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيجري زيارة إلى المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ستستضيفه الرياض يومي 28 و29 نيسان الجاري".

وأجرى رئيس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت لعدة أيام.