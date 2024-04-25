لجنة التحقيق في شبهات فساد الموانئ العراقية تكشف عن محاولات لعرقلة عملها

2024-04-25 18:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس لجنة التحقيق النيابية، في شبهات فساد الموانئ العراقية، ياسر الحسيني، اليوم الخميس، (25 نيسان 2024)، عن وجود محاولات لعرقلة اعمال اللجنة الخاصة بكشف الفساد في الموانئ.

وقال الحسيني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "باشرنا باعمال اللجنة منذ ايام وهي مستمرة الى نهاية الاسبوع، ونحن في محافظة البصرة شرعنا باعمال اللجنة التي يحاول عرقلة اعمالها من يتستر على فساد الموانئ طيل الفترة الماضية" حسب قوله.

وأضاف، ان "من يقذف اللجنة التحقيقية بالفشل عليه ان يثبت انه حقق بورقة واحدة من فساد الموانىء، بالتالي هم لجان تخصصية والدورة النيابية الخامسة شارفت على نهايتها".

‎وكان عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي، قد ذكر في وقت سابق بان مهمة اللجنة المشكلة بشأن ملفات الفساد في الموانئ قد "فشلت في مهمتها".

وكان رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي، قرر في 15 من نيسان الجاري، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في "مخالفات" الموانئ العراقية.

وتتشكل اللجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية النواب فالح الخزعلي، حسن سالم عبد الرحيم الشمري منى السبيل، سيبان عزیز سوران عمر موفق حسين سعود الساعدي عبد الأمير المياحي علاء الحيدري علي المكصوصي، ورفيق الصالحي، وتتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة، على ان تعرض نتائج التحقيق على مجلس النواب".



