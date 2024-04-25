2024-04-25 18:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، (25 نيسان 2024)، عن عدد المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية، مبينة أنهم يشكلون 5.6% من سكان العراق.

ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم، عن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي، قوله انه تم "اضافة (628695) الف فرد جديد بالإعانة الاجتماعية منذ (1 تشرين الأول) من العام الماضي ولغاية اليوم الخميس، ليكون العدد الكلي للأفراد المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية قرابة سبعة ملايين و600 ألف فرد"وهذا الرقم يشكل ما نسبته 5.6% من مجموع عدد سكان العراق وهو يتجاوز الـ 43 مليوناً.

واوضح، ان "الهيئة شملت أكثر من 900 ألف أسرة ضمن الوجبات الستة التي اعلنت عنها سابقا، فضلا عن الخدمات الاخرى التي تمنحها هيئة الحماية الاجتماعية كـ(السلة الغذائية، والمنحة الطلابية، والضمان الصحي، والخدمات الخاصة بالقبول في الدراسات الصباحية والمسائية، وتخفيض مبالغ الاجور الدراسية بنسبة 50%؜ في الدراسات الموازية والدولية والمسائية)".

يشار الى ان مبلغ رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق للرجال والنساء، يوزع كالآتي: إذا كان عدد أفراد الأسرة هو اثنان يكون مبلغ الإعانة الشهرية 210 آلاف دينار، وفي حالة وجود ثلاثة أفراد في الأسرة يصل مبلغ الراتب الشهري للرعاية الاجتماعية إلى 315 ألف دينار.

ويشمل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2024 في العراق، الفئات التالية من الأسر والأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر من العراقيين، ومواطني الدول الأخرى المقيمين في العراق بصورة دائمة و مستمرة و قانونية:

1 - العاطل عن العمل: أن يكون متزوجا، لديه هو وعائلته المستمسكات الرئيسية كاملة (البطاقة الموحدة، شهادة الجنسية، جواز السفر، البطاقة التموينية، بطاقة السكن).

2- الارملة: أن تكون مسجلة كأرملة في الهوية، ولديها شهادة وفاة لزوجها.

3- المطلقة: مسجلة مطلقة في الهوية، لديها ورقة طلاق.

4- زوجة المحكوم: أن يكون لديها نسخة من قرار الحكم.

5- العزباء: أن يكون عمرها (35) سنة فما فوق.

6- اليتيم: كل طفل توفى أحد والديه أو احدهما.

7- المهجورة من قبل زوجها: كل إمرأة هجرها زوجها ولديها كتاب من القاضي يؤيد ذلك.

8- العاجز: كل شخص غير قادر على العمل و يبلغ من العمر (60) سنة فما فوق.