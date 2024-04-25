أرباح بنك "أبوظبي التجاري" ترتفع 26% في الربع الأول من 2024

2024-04-25 18:40:05 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 26 بالمئة، لتصل إلى 2.431 مليار درهم نحو 662 مليون دولار، وذلك قبل خصم الضريبة، بينما بلغ صافي الأرباح 2.139 مليار درهم بعد خصم الضريبة. وقال البنك، في بيان، الخميس، إن النمو القوي في الأرباح، جاء مدفوعا في المقام الأول بنمو قوي في القروض الممنوحة في قطاعات الأعمال الأساسية للبنك، المتمثلة في مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد. وأوضح بنك أبوظبي التجاري أن الدخل من الفوائد زاد بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 3.301 مليار درهم، بينما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 21 بالمئة ليصل إلى 1.285 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 4.586 مليار درهم. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتبلغ 30.9 بالمئة، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 3.169 مليار درهم. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 19 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5 بالمئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 594 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي متوسط الأصول المنتجة للفوائد بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 6 بالمئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 492 مليار درهم.