نائب حول "عقدة ديالى": عدم احترام التواقيع ستقود الاطار الى وضع صعب

2024-04-25 18:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب النائب عارف الحمامي، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، عن بعض خفايا ما يحدث داخل الاطار التنسيقي حول عقدة ديالى.

وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الشفافية مهمة امام الرأي العام في اطلاعه على الحقائق حول عقدة ديالى وان الخلل سببه بعض قوى الاطار التنسيقي وهذا ملخص المشهد بشكل عام".

واضاف، انه "للأسف ليس هناك حلولًا وبعض القوى تمارس الالتفاف بعيدًا عن استحقاق ائتلاف دولة القانون والذي هو منصب المحافظ"، مؤكدًا بأن "قادة الكتل داخل الاطار وقعت على احترام استحقاق ائتلاف دولة القانون من اجل المضي في تشكيل الحكومة المحلية لكن البعض خالف ما تم التوافق عليه".

واشار الى ان "عقدة ديالى اذا لم تحل ستكون لها تبعات في داخل الاطار التنسيقي وتشكل مؤشرا خطيرا"، مؤكدا "اهمية احترام ودعم ما جرى التوافق عليه والمضي بتشكيل الحكومة المحلية".

ولا زالت محافظة ديالى متأخرة بعقد اول جلسة لمجلس المحافظة الجديد وانتخاب المحافظ وتشكيل الحكومة المحلية، وسط استمرار الخلافات على منصب المحافظ.