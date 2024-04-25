مسعود بارزاني عن إلغاء "الكوتا": غير مستعدين لانتخابات من دون المكونات

2024-04-25 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الخميس، على عدم الاستعداد للعملية الانتخابية من دون مشاركة جميع المكونات في اقليم كوردستان.

وذكر بيان لمقر البارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، إن الزعيم الكوردي "استقبل في مصيف صلاح الدين، قداسة البطريرك مار آوا الثالث، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم ومطارنة المجمع المقدس".

وعبّر البطريرك مار آوا الثالث، بحسب البيان عن "تقديره لدور الزعيم بارزاني في دعم المكونات الدينية في إقليم كوردستان والعراق، مقدماً شكره على "افتتاح المقر البطريركي في مدينة أربيل وهو مؤشر واضح على التزام إقليم كوردستان بالتعايش الديني".

كما شكر البطريرك؛ بارزاني على "موقفه حيال قرار المحكمة الاتحادية غير الدستوري بإلغاء مقاعد كوتا المكونات، حيث أن موقفه يدل على رؤية إنسانية والاهتمام والإخلاص لمبدأ التعايش والوئام في إقليم كوردستان والعراق".

وخلال اللقاء، وصف بارزاني "ثقافةَ التعايش في كوردستان بأنها موضع فخر كبير"، مؤكداً على "حماية وإثراء هذه الثقافة بكل ما يمكن".

وتطرق الزعيم بارزاني إلى "القرار غير الدستوري بإلغاء الكوتا"، مشدداً على عدم استعداد الديمقراطي الكوردستاني بـ"المشاركة في الانتخابات إذا لم يتم تصحيح هذا الخطأ وضمان مشاركة المكونات في العملية الانتخابية؛ لأن حرمان المكونات من هذا الحق يعد ضربةً لقيم شعبنا التاريخية".