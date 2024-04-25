قادمة من "الهول".. 165 عائلة "داعشية" تدخل العراق الأسبوع المقبل

2024-04-25 18:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، يوم الخميس، عن موعد وصول وجبة جديدة من عائلات داعش تقدر بـ165 عائلة، من مخيم الهول السوري.

وقال الدوبرداني، لوكالة شفق نيوز، إن "الوجبة 15 من عائلات داعش والتي تضم 165 عائلة، ستصل إلى نينوى الأسبوع المقبل"، موضحاً أن "العائلات سيجري نقلها من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب الموصل".

ولفت الى أن "العائلات ستخضع لتدقيق امني قبل ان تدخل للمخيم الذي خصص اعادة تأهيل عائلات داعش".

ويسعى العراق لإغلاق مخيم الهول في سوريا الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وابناء مسلحي تنظيم داعش، ويضم أيضا مناصرين للتنظيم الإرهابي، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.

ويقول مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إن "هدف العراق هو غلق هذا المخيم، لأن بقاءه سيجعل منه مدرسة لجيل جديد من الدواعش".