2024-04-25 19:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، (25 نيسان 2024)، عن انجاز مشروع تشغيل وحدة الأزمرة في مصفى البصرة وأخرى في مصفى الدورة ببغداد واللتان تسهمان بزيادة انتاج الوقود ومنها البنزين وتحسين خزينه.

و️أكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس بحسب بيان للنفط، تلقته "بغداد اليوم"، حرص الحكومة والوزارة على زيادة معدلات انتاج الطاقة التكريرية وتحسين الانتاج للمصافي الوطنية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي والتحول التدريجي إلى تصديرها للأسواق العالمية".

وبين، ان "الجهود المخلصة في شركة مصافي الجنوب تمكنت من انجاز وتشغيل وحدة الازمرة في مصفى البصرة، بطاقة مليون و300 الف برميل باليوم".

وأشار يونس الى ان "ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة للاستفادة من الطاقات الانتاجية المتاحة من خلال مشاريع وحدات (الازمرة) التي تهدف إلى زيادة وتحسين الوقود ومنها البنزين".

واضاف، ان "الانجاز الآخر الذي تحقق هو بتشغيل وحدة (الازمرة) في شركة مصافي الوسط بالدورة والذي يسهم في تعظيم وتحسين الخزين، واضافة طاقة انتاجية بمعدل (750) الف لتر باليوم، إلى جانب الاستغناء عن استيراد البنزين عالي الأوكتان بكمية مليون و500 الف لتر باليوم".



