الرد السريع يعتقل تاجر مخدرات "خطير" في ميسان

2024-04-25 19:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة من فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، (25 نيسان 2024)، القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في محافظة ميسان.

وذكر بيان لإعلام الفرقة، تلقته "بغداد اليوم"، أن قوة من الرد السريع "اعتقلت تاجر مخدرات خطير بحوزته نحو 83 ألف حبة مخدرة تزن 45 كغم في هور ام نعاج بقضاء الكحلاء في محافظة ميسان".

وأضاف، أن "العملية جرت بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقوات شرطة الحدود وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع"، مشيرا الى "تسليم المطلوب والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".