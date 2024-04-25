2024-04-25 20:00:09 - المصدر: منصة إيشان

كُشفت تفاصيل لغز جريمة مروعة في العراق، راح ضحيتها طفلتان صغيرتان، بعد قتلهما في حادثتين منفصلتين. وأفاد مدير إعلام شرطة نينوى، العميد مازن عبد الله، بأنّ والدي الطفلتين هما من أقدما على قتلهما في حادثتين منفصلتين، مؤكدًا أن تقرير الطب العدلي أوصل فريق التحري للجناة وكشف الجريمة. وقال العميد عبد الله،، إن “قيادة شرطة نينوى […]

ظهرت المقالة قتلا الأولى وبعد أيام خنقا الثانية.. والدان عراقيان يتخلصان من طفلتيهما بطريقة “بشعة” أولاً على Eishan.