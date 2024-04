2024-04-25 20:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط رزاق مهدي العلي، اليوم الخميس، المباشرة بإجراءات الدراسة والبحث لإنشاء مدن تعمل بالذكاء الاصطناعي في المحافظة. وقال العلي في بيان تلقته “شبكة اخبار العراق”، إن “المحافظة باشرت بإجراءات الدراسة والبحث لإنشاء عدة مدن حديثة في الوحدات الادارية”، مبينا أن “إحدى...

