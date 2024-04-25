رئيس شبكة الإعلام العراقي وعميد كلية الإعلام يتفقان على عقد شراكة إستراتيجية

2024-04-25 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاتفق رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي وعميد كلية الإعلام في جامعة بغداد عمار طاهر، اليوم الخميس، على تفعيل اتفاقية التعاون وعقد شراكة إستراتيجية لدعم التعليم الإعلامي وتطوير العمل الصحفي.وأعرب رئيس شبكة الإعلام العراقي خلال استقباله عميد كلية الإعلام عن ترحيبه بالتعاون المستمر والمفتوح مع كلية الإعلام"، مؤكداً، "استعداد الشبكة لتقديم الدعم والمساعدة في تحويل الكلية إلى مركز تطبيقي متقدم، من خلال توفير المدربين والخبراء".وأبدى رئيس الشبكة، "استعداده لتقديم الدعم في طباعة مجلة الباحث الإعلامي ووقائع المؤتمر السنوي للكلية، فضلا عن فتح أبواب المديريات أمام الطلبة للتدريب وجذب الجيدين منهم للعمل في الغرف المهنية المختصة بما يساعد في تأهيلهم لاحقا إلى سوق العمل".بدوره، أشار عميد كلية الإعلام إلى الاتفاق مع رئيس شبكة الإعلام العراقي على تفعيل اتفاقية التعاون لتكون مفتوحة نحو مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية والاستشارات التي من شأنها تحقيق المصلحة المتبادلة للطرفين وتسهم في تطوير إعلام الدولة فضلا عن عقد شراكة عمل إستراتيجية وإقامة ورش وندوات ومؤتمرات ومهرجانات مشتركة بين الكلية والشبكة، بالإضافة إلى استضافة الكلية لأنشطة وفعاليات الشبكة البارزة في قاعاتها.واتفق الجانبان على إجراء زيارات وعقد لقاءات مستمرة للتفكير بمشاريع مشتركة تخدم الإعلام العراقي وتسهم في الارتقاء به، بصفتهما مؤسسات تمثل الريادة الأكاديمية والمهنية في البلد".