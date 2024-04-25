الإعلام الحكومي: إنجاز 250 مدرسة ضمن مشروع الأبنية النموذجية نهاية الشهر الجاري

2024-04-25 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديأعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، إنجاز 250 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من مشروع الأبنية المدرسية والاتفاقية مع الصين نهاية الشهر الجاري، فيما أوضحت تفاصيل مشاريع المدارس المقرر تنفيذها وتأهيلها في عموم البلاد.وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع الأبنية المدرسية هو أول مشاريع الاتفاقية بين العراق والصين، كما يعد الأول من ناحية التصاميم والمساحات وهو أحد أهم الملفات ومن أولويات الحكومة في البرنامج الحكومي".وأضاف، أن "المشروع يتم بإشراف مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية وتضمنت مرحلته الأولى بناء 1000 مدرسة موزعة على المحافظات بحسب معايير وضعتها اللجنة العليا وهي الكثافة السكانية والمدارس الكرفانية وكذلك المدارس التي تحتوي على دوام ثنائي وثلاثي".وذكر، أنه "من المؤمل إنجاز 250 مدرسة نهاية الشهر الجاري ضمن المرحلة الأولى لتكتمل 25% منها والتي تبلغ بمجموعها الكلي 1000 مدرسة"، لافتا، إلى أن "المساحات المعتمدة هي الأولى من نوعها وبلغت 2500 - 3000 متر، فيما بلغت السعات 12 صفاً و18 صفاً".وبين، أن "المشيدات الواقعة داخل المدرسة تتضمن غرفة متكاملة للحارس وحماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى المجاميع الصحية الأخرى ومنظومة إنترنت ومنظومة صوت و منظومة إطفاء حرائق ومنظومة تصفية المياه وتحليتها وشبكة كهرباء ومحطة كهرباء خاصة للقاعات الدراسية إضافة إلى قاعات الدراسة المختبرية وقاعة للمكتبة وغرفة للمرشد التربوي".وبين، أنه "في نهاية شهر نيسان الجاري ستضاف نحو 120 مدرسة أخرى"، لافتا، إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع ستشهد إنجاز 1000 بناية مدرسية بحلول تشرين الأول المقبل".وأردف، أن "اللجنة العليا لبناء المدارس وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء عقدا اجتماعات مع مديريات التربية في المحافظات ومع وزارة التربية، وكانت هنالك رؤية خاصة بآلية توزيع مواقع تلك المدارس على المحافظات وفقا للمعايير الأساسية والحاجة الفعلية"، لافتا، إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع في بغداد ستشهد بناء 144 مدرسة وفي المرحلة الثانية ستشهد بناء 3 آلاف مدرسة".وذكر مجيد، أن "الخط الآخر لمشاريع المدارس هو مشروع وزارة التربية رقم واحد المتلكئ، حيث قطعت وزارة التربية به شوطا بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، موضحا، أن "هذا الملف كان يتضمن 19 مشكلة قانونية حلت جميعا".وفي ما يخص جانب التأهيل بين مجيد، أن "وزارة التربية أطلقت على العام الماضي عام الأبنية المدرسية، حيث تم تأهيل أكثر من 400 مدرسة، وهناك خطة لوزارة التربية بالتعاقد مع الهيئة الوطنية للاستثمار ومع الصندوق العراقي للتنمية لتأهيل 2000 مدرسة"، لافتا، إلى أن "مشروع مدرستي أجمل استهدف حتى الآن 35 مدرسة في بغداد".وأشار، إلى أن " هناك توجها لدى وزارة التربية للتعاقد مع الهيئة الوطنية للاستثمار لإنشاء ألف مدرسة أخرى"، لافتا، إلى أن "جميع هذه المشاريع تعمل بالتوازي مع المشاريع المتبقية".وذكر، أن "فريق التواصل الإلكتروني أنجز حتى الآن 35 مدرسة تم تأهيلها بالكامل من ناحية الزجاج والرحلات المدرسية والسبورات والإنارة والكهربائيات"، لافتا، إلى أن "الفريق سيستهدف نحو 1500 مدرسة خلال العطلة الصيفية وكذلك جهز مدارس المتميزين بـــ1000 سبورة و35 مدرسة بمنظومات إنترنت".وبين، أن "العملية استهدفت تلاميذ المدارس الابتدائية في 35 مدرسة وتم تجهيزهم ببطاقات الدفع حسب التوجهات الحكومية".وبين، أن "الخطط الحكومية مستمرة وهناك دعم وتنسيق تام بين الحكومة ووزارة التربية وباقي القطاعات لتقديم العون إلى وزارة التربية؛ لغرض الوصول والاكتفاء والتخلص من المدارس الكرفانية"، موضحا، أن "هناك حملة كبيرة جدا تستهدف وزارة التربية لغرض النهوض بواقعها التربوي وتوفير الأبنية المدرسية الملائمة للطلاب".