فريق التواصل الإلكتروني يطلق حملاته الإنسانية والخدمية في النجف الأشرف

2024-04-25 20:48:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واعأعلن فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، اليوم الخميس، إطلاق العمل بحملاته الإنسانية والخدمية في محافظة النجف الأشرف.وقال رئيس الفريق عمار منعم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوفد اجتمع مع محافظ النجف يوسف مكي كناوي، وقدم شرحا توضيحيا عن مهام الفريق وحملاته الإنسانية والخدمية، التي يشرف على تنفيذها"، مشيرا، إلى أنه "تم الوصول إلى تفاهمات مشتركة مع مسؤولي المحافظة، بخصوص تقديم الدعم للحملات التي يشرف عليها الفريق ومنها (بين أهلنا، ومدرستي أجمل، والعراق هويتي)، فضلا عن الحملة المقبلة (مدارس الفرح) الخاصة بالطلبة اليتامى".وأشار، إلى أن "الفريق أطلق عقب الاجتماع حملاته بالمحافظة وعلى رأسها ( بين أهلنا) التي تستهدف المناطق الفقيرة والأسر المتعففة لتعزيز تقديم الخدمات الإنسانية وتلبية الاحتياجات والاستجابة للمناشدات".وبين، أن "الحملة تقدم الخدمات الصحية والسلات الغذائية وتقدم بعض المعونات المادية وتساهم في إيصال أصوات المواطنين إلى المسؤولين.وأكد منعم، أن "الفريق عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية في المحافظة وكذلك مع مسؤولي الدوائر الخدمية؛ لوضع الٱليات واللمسات الأخيرة للبدء الميداني للحملات".