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انخفاض الصرف.. قائمة شاملة بأسعار الدولار في العراق

انخفاض الصرف.. قائمة شاملة بأسعار الدولار في العراق
انخفاض الصرف.. قائمة شاملة بأسعار الدولار في العراق
2024-04-25 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد 

 انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار في البورصات العراقية بشكل طفيف بعد ان تجاوزت الاسعار اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، حاجز الـ146 الفا و600 دينار.

 

وجاءت اسعار الصرف عند الاغلاق كالاتي: 

السعر الرسمي من البنك المركزي

 

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100$=146,150 بغداد

100$=146,200  اربيل

100$=146,200 البصرة

100$=146,200  السليمانية 

100$=146,250   دهوك

100$=146,350  کرکوك

100$=146,350   حلبجة

100$=146,250  موصل

100$=146,250  النجف

100$=146,300  الرمادي

100$=146,300  سماوة

100$=146,350  الناصرية

100$=146,300  كربلاء

100$=146,300  بعقوبة

100$=146,350  حلة

100$=146,350 الكوت

100$=146,350 الديوانية

100$=146,300 تكريت

100$=146,350 العمارة


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