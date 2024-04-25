انخفاض الصرف.. قائمة شاملة بأسعار الدولار في العراق

2024-04-25 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار في البورصات العراقية بشكل طفيف بعد ان تجاوزت الاسعار اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، حاجز الـ146 الفا و600 دينار.

وجاءت اسعار الصرف عند الاغلاق كالاتي:

السعر الرسمي من البنك المركزي

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100$=146,150 بغداد

100$=146,200 اربيل

100$=146,200 البصرة

100$=146,200 السليمانية

100$=146,250 دهوك

100$=146,350 کرکوك

100$=146,350 حلبجة

100$=146,250 موصل

100$=146,250 النجف

100$=146,300 الرمادي

100$=146,300 سماوة

100$=146,350 الناصرية

100$=146,300 كربلاء

100$=146,300 بعقوبة

100$=146,350 حلة

100$=146,350 الكوت

100$=146,350 الديوانية

100$=146,300 تكريت

100$=146,350 العمارة



