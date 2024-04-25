انخفاض الصرف.. قائمة شاملة بأسعار الدولار في العراق
2024-04-25 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم-بغداد
انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار في البورصات العراقية بشكل طفيف بعد ان تجاوزت الاسعار اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، حاجز الـ146 الفا و600 دينار.
وجاءت اسعار الصرف عند الاغلاق كالاتي:
السعر الرسمي من البنك المركزي
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100$=146,150 بغداد
100$=146,200 اربيل
100$=146,200 البصرة
100$=146,200 السليمانية
100$=146,250 دهوك
100$=146,350 کرکوك
100$=146,350 حلبجة
100$=146,250 موصل
100$=146,250 النجف
100$=146,300 الرمادي
100$=146,300 سماوة
100$=146,350 الناصرية
100$=146,300 كربلاء
100$=146,300 بعقوبة
100$=146,350 حلة
100$=146,350 الكوت
100$=146,350 الديوانية
100$=146,300 تكريت
100$=146,350 العمارة