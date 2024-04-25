2024-04-25 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، أنه لا مشكلة في صرف رواتب موظفي الإقليم وسيتم صرفها يدويا لحين حسم اجراءات التوطين.

وقالت معروف في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم أرسلت قوائم رواتب موظفي الإقليم إلى بغداد".

وأضافت أن "وزارة المالية الاتحادية ستقوم بإرسال المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين في الإقليم الأسبوع المقبل، وستباشر وزارة مالية كردستان بصرفها نهاية الأسبوع، بشكل يدوي".

وأشارت إلى أنه "سيتم إكمال إجراءات التوطين، ولكن حتى انتهاء هذه الإجراءات ستستمر بغداد بإرسال الرواتب".

وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كردستان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها لا تقف بالضد من عملية توطين رواتب موظفي كردستان لكنها تعكف على تلك العملية ضمن مشروع توطين خاص بالإقليم وهو "حسابي" الذي استوفى كافة الشروط التي فرضها البنك المركزي.

واشارت الى "إرسال قوائم مدققة ومعتمدة لرواتب موظفي إقليم كردستان إلى وزارة المالية الاتحادية"، متوقعة "تسلم الرواتب في حينها أي مع موظفي بقية مناطق العراق الأخرى، على غرار ما حصل الشهر الفائت".