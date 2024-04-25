مجلس صناعات الطاقة: الإمارات تحقق تقدما بمجال الطاقة الخضراء

2024-04-25 20:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال ريان ماكفرسون، المدير الإقليمي لمجلس صناعات الطاقة للشرق الأوسط وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق تقدما مستمرا في قطاع الطاقة المتجددة، مع تصدرها موقعا متقدما بين دول المنطقة من حيث القدرة على إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة. وأضاف ماكفرسون، الخميس، بمناسبة احتفاء المجلس بالذكرى السنوية العشرين لإنشاء مكتبه الإقليمي في دبي، أنه وفقا لبيانات مجلس صناعات الطاقة، فإنه من المتوقع أن تضيف الإمارات 6.34 غيغاواط إلى قدرتها الطاقية من المشاريع الخضراء بين عامي 2024 و2030، من خلال 12 مشروعا مخططا. وأوضح ماكفرسون أن هذه المشروعات تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز استدامة مواردها الطاقية وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن الدولة تستثمر بكثافة منذ عقود في التقنيات الجديدة وفي تطوير البنية التحتية لتعزز مكانتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يشكل جزءاً من رؤيتها لمستقبل أكثر خضرة واستدامة. ولفت إلى أن المكتب الإقليمي للمجلس في إمارة دبي منذ افتتاحه قبل نحو عشرين عاما، أسهم بشكل كبير في توسيع نشاطات المجلس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لخدمة قطاع الطاقة ومساعدة الشركات العاملة به على توسيع أنشطتها. وأشار إلى أنه منذ إطلاق عمليات مجلس صناعات الطاقة في المنطقة الحرة بمطار دبي في 2004، نظم المكتب أكثر من 300 فعالية واستقبل أكثر من 50 بعثة تجارية، فضلا عن نموه المتواصل إذ بلغ عدد أعضائه أكثر من 300 شركة تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهو ما يعادل ثلث شركات سلسلة التوريد الطاقية في البلاد، وفقا لبيانات خريطة شركات إمدادات المجلس، التي تغطي الإمارات العربية المتحدة ودولا أخرى.