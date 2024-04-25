2024-04-25 21:24:08 - المصدر: منصة إيشان

انتقدت اللجنة المالية النيابية، ارتفاع المبلغ المقدر لموازنة العام الحالي إلى أكثر من 228 تريليون دينار، فيما أشارت إلى أن الحكومة تأخرت بإرسالها إلى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح تابعته “إيشان”، إن “الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال جداول موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب”، مبيناً أن “الجداول قد تصل الأسبوع […]

ظهرت المقالة حجمها قد يتجاوز 228 تريليوناً.. المالية النيابية تلوم الحكومة على تأخير إرسال الموازنة أولاً على Eishan.