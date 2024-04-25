2024-04-25 21:24:08 - المصدر: منصة إيشان

حذر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ضياء الناصري، اليوم الخميس، من مشروع قانون مدرج في جدول أعمال البرلمان ليوم السبت المقبل سيفتح باباً للفساد. وقال الناصري، في تدوينة له على منصة “X”:”طالعنا في جدول أعمال البرلمان في الجلسة الـ 20 الفقرة رابعاً: (إعادة العقارات إلى أصحابها..) وبقدر ما أن العنوان يبدو منصفاً لأصحاب الحقوق، لكنه قد […]

ظهرت المقالة مستشار للسوداني: قانون داخل أروقة البرلمان سيفتح باباً كبيراً للفساد أولاً على Eishan.