2024-04-25 21:24:08 - المصدر: منصة إيشان

في جنوب محافظة كركوك، هناك “وادي الشاي” المكان ذو التضاريس المعقّدة، الذي يستوعب الضربات الجوية والإرهابيين معاً، ويحتضن أنفاقاً تُدمّر العديد منها بشكل متكرر. “وادي الذئاب البشرية” يشكّل الوادي خطراً على حياة العراقيين، كونه يضم إرهابيين تلقوا تدريبات خاصة، وآخرين متطرّفين، مستقتلين على تنفيذ العمليات الإرهابية بطريقة “الكرّ والفر”، ويصوّره خبراء بالأمن بأنه “وادٍ للذئاب […]

ظهرت المقالة “إيشان” تدخل “وادي الذئاب البشرية” في كركوك.. كهوف ومغارات تهدد حياة العراقيين أولاً على Eishan.