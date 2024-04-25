البرلمان يستعد للتصويت على قانون "تنظيم الاراضي الزراعية".. ماذا يعني؟

2024-04-25 21:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، تفاصيل تعديل قانون تنظيم الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين مردان لـ"بغداد اليوم " ان "هذا القانون من القوانين المهمة الذي سوف ينظم بشكل كبير ايجار الاراضي الزراعية التي أصبحت فيها تجاوزات كبيرة، فهناك أراضي مستأجرة للأغراض الزراعية لكنها دون زراعة وهناك حتى بيع لهذا الاراضي بشكل مخالف للقانون".

وبين مردان ان "تعديل القانون سوف يضع حدا لكل هذا التجاوزات من خلال الغرامات المالية وكذلك المحاسبة القانونية وهذا التعديل سوف يهدف الى تقوية قطاع الزراعة وسوف ينشطه ويقويه كون هناك زراعة حقيقية ستكون في الاراضي المستأجرة التي أصبحت تستغل لأغراض عشائرية وحتى سياسية".

ومن المؤمل ان يصوت البرلمان في جلسة يوم السبت المقبل، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.