رئيسا مجلس القضاء والجمهورية يبحثان عددا من الملفات القانونية التي تتعلق بالشأن العام
2024-04-25 21:42:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
بحث رئيسا مجلس القضاء فائق زيدان و الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، عددا من الملفات القانونية التي تتعلق بالشأن العام.
وقال مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".
وأضاف، أن "الجانبين بحثا عددا من الملفات القضائية والقانونية التي تتعلق بالشأن العام".
بحث رئيسا مجلس القضاء فائق زيدان و الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، عددا من الملفات القانونية التي تتعلق بالشأن العام.
وقال مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".
وأضاف، أن "الجانبين بحثا عددا من الملفات القضائية والقانونية التي تتعلق بالشأن العام".