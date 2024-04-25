رئيسا مجلس القضاء والجمهورية يبحثان عددا من الملفات القانونية التي تتعلق بالشأن العام

2024-04-25 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيسا مجلس القضاء فائق زيدان و الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، عددا من الملفات القانونية التي تتعلق بالشأن العام.وقال مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".وأضاف، أن "الجانبين بحثا عددا من الملفات القضائية والقانونية التي تتعلق بالشأن العام".