انتصارات للقوة الجوية وزاخو ونوروز في دوري نجوم العراق

2024-04-25 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحققت فرق القوة الجوية وزاخو ونوروز انتصارات ضمن مباريات، اليوم الخميس، بدوري نجوم العراق.وسجل هدفي القوة الجوية كل من أيمن حسين دقيقة 32، وسعد عبد الأمير دقيقة 80، فيما قلص كربلاء النتيجة في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع عن طريق حيدر طالب.وفي المباراة الثانية، تمكن زاخو من الفوز على الكهرباء بثلاثة أهداف لهدف، وسجل أهداف الفريق الفائز كل من ميجيل ريباس في الدقيقة 25، وداروين في الدقيقة 34، وفرانك سيدرك في الدقيقة 83، فيما أحرز هدف الكهرباء الوحيد رفيق امينو في الدقيقة 81.وفي المباراة الثالثة، حقق نوروز انتصاراً كبيراً على الميناء بأربعة أهداف لهدف، وسجل مروان حسين هاترك للفريق الفائز في الدقائق 29، و34،62، فيما أحرز الهدف الرابع مرتضى هديب في الدقيقة 76، أما هدف الميناء الوحيد فجاء عن طريق لاعبه سجاد علاء في الدقيقة 85.