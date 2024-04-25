أدوية سامراء تعلن إنتاج مستحضر مضاد للسكري

2024-04-25 21:42:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت الشركة العامة لأدوية سامراء، اليوم الخميس، عن إنتاج مستحضر مضاد للسكري.وقالت معاون مدير عام الشركة إقبال صالح حمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بالتعاون مع فريق عمل مختص من القسم الفني وشعبة التصاميم في البحث والتطوير، تم إنتاج مستحضر مضاد للسكري من النوع الثاني".وأضافت، أن "المستحضر هو الداباكسوسين بتركيزي 5 و 10 ملغم، وتم إبرام عقد مع وزارة الصحة لإنتاجه".