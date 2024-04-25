الحشد يطيح بشبكة تهريب شرق الأنبار

2024-04-25 21:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اطاحت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الخميس، (25 نيسان 2024)، بشبكة تهريب شرق محافظة الأنبار.

وذكر بيان لاعلام الحشد، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من استخبارات اللواء 27 (المهمات الخاصة) بالحشد الشعبي، تمكنت من احباط عملية تهريب شحنة كبيرة من المشروبات الكحولية شرق محافظة الأنبار".

وأشار الى، ان "القوة واستنادا إلى الإجراءات القانونية، تمكنت احباط عملية تهريب شحنة كبيرة من المشروبات الكحولية تبلغ (1330 كارتون) قادمة من أربيل باتجاه العاصمة بغداد عبر اخفائها داخل صهريجين لنقل الوقود".

وأضاف "تم اعتقال شبكة التهريب وضبط الصهريجين بكمين محكم في سيطرة تقاطع الثرثار ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار".



