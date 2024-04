2024-04-25 21:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت شركة نفط ذي قار، اليوم الخميس، إنجاز حفر بئر نفطي من قبل شركة الحفر العراقية في حقل الناصرية النفطي غربي المحافظة. وذكرت الشركة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “ملاكات هيئة الحقول أكملت تنفيذ حفر البئر WTW2 في حقل الناصرية النفطي”. وأضافت أنه “تم تنزيل المضخة...

