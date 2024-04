محافظ ذي قار يشكل لجنة “هامة” تخص مشروع مطار الناصرية 

2024-04-25 21:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: وجه محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة من جميع الدوائر لإنهاء التعارضات لاستمرار إنشاء مشروع مطار الناصرية الدولي. وذكر بيان لإعلام المحافظة، تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “المحافظ استقبل الشركة الصينية المنفذة لمشروع مطار الناصرية الدولي، للاستماع البرز العقبات التي تعيق سرعة العمل”....

