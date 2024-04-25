هيئة الحج تعلن اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ "الحج التجاري"

2024-04-25 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ "الحج التجاري".وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بعض أصحاب شركات العمرة والحج تحايلوا على المواطنين وادعوا وجود تأشيرات تمكنهم من أداء مناسك الحج كالحج التجاري وغيرها من المسميات وكذلك هم لا يمتلكون إجازة ممارسة العمل، ما أدى لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم واعتقالهم".وأضاف، أن "هناك تعاونا كبيرا مع وزارة الداخلية وكذلك مع وزارة الحج والعمرة السعودية لتحديد سماسرة الشركات والمكاتب ممن يتحايلون على المواطنين ويدعون منحهم فيز حج مقابل مبالغ مالية كبيرة".وأكد، أن "إصدار تأشيرة الحج إلى المواطنين العراقيين يتم من خلال الهيئة حصرا، وفق ما تعتمده وزارة الحج السعودية، ولا يمكن لأي شركة أو مكتب منح فيزا الحج وفق ما يدعي البعض على منصات التواصل الاجتماعي".وتابع الكناني، "نهيب بجميع المواطنين بعدم الانجرار خلف سماسرة الحج والشركات والمكاتب الوهمية التي تدعي وجود الحج التجاري".