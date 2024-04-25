النفط تنفي وثيقة مزورة تحدثت عن تعيين أفراد في شركة نفط البصرة

2024-04-25 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت وزارة النفط، اليوم الخميس، وثيقة مزورة تحدثت عن تعيين بعض الأفراد في شركة نفط البصرة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ما تم تداوله من وثيقة مزورة عن تعيين بعض الأفراد في شركة نفط البصرة، عارٍ عن الصحة".وحذرت الوزارة، "الجهات والأفراد الذي يقفون وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة"، مؤكدة، "احتفاظها بحقها القانوني تجاه الجهات التي تقوم بمثل هذه الأعمال أو تتعمد الإساءة للوزارة والمسؤولين فيها".