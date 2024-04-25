شرطة الرصافة تكشف عن أهداف العملية المشتركة في منطقة البتاويين وسط بغداد

2024-04-25 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان علي الحسناوي، اليوم الخميس، عن أهداف العملية المشتركة التي انطلقت في منطقة البتاويين وسط بغداد.وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أهداف العملية التي انطلقت في منطقة البتاويين ليست أمنية بحتة بل تشمل أهدافاً متعددة"، مبينا، أن "العملية المشتركة تهدف إلى تشجيع المستثمرين وإعادة الحياة إلى المنطقة ذات الطابع التجاري والقضاء على حالات التجاوز الحاصلة على الطرق العامة واستغلال المواطنين من خلال جباية إجبارية لأماكن اصطفاف العجلات".وأضاف، أن " العملية المشتركة سيرافقها- إلى جانب ملاحقة المطلوبين والحالات الشاذة- دخول الجهد الخدمي لتقديم الخدمات وتأهيل الطرق وتوسيعها من خلال رفع التجاوزات وكذلك إنارة الشوارع".وأشار، إلى أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه وكالة الاستخبارات بتعزيز منطقة البتاويين بكاميرات حرارية حديثة؛ لرصد أي محاولة من شأنها التأثير على حالة الاستقرار التي يعيشها المواطن".وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت- في وقت سابق من صباح اليوم الخميس- تنفيذ عملية أمنية في منطقة البتاويين، فيما بينت أن العملية ستستمر عدة أيام، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات.