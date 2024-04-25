2024-04-25 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض منتخبنا لكرة الصالات، في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الجمعة، لقاءً مهما يجمعه مع منتخب أفغانستان ضمن بطولة آسيا.وتقام المباراة في العاصمة التايلندية بانكوك ضمن دور ترتيب المنتخبات من (5 - 8) والتي يؤهل الفائز فيها لمواجهة الفائز من مباراة فيتنام وقيرغستان التي ستقام غداً أيضاً لإحراز البطاقة الخامسة والأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان.