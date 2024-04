لإساءته لمسؤول حكومي.. مجلس ذي قار يوصي بإعفاء المعاون الاداري للمستشفى التركي

2024-04-25 22:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: وجه مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، طلبا لدائرة صحة المحافظة، بإعفاء المعاون الاداري لمستشفى الناصرية “التركي”. وبحسب وثيقة صادرة من مجلس المحافظة، حصلت عليها “شبكة اخبار الناصرية”، فإن “مجلس محافظة ذي قار، وجه طلبا لدائرة صحة المحافظة، بإعفاء المعاون الإداري لمستشفى الناصرية التركي”. وأضافت الوثيقة، أن...

