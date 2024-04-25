عملية البتاوين تكشف عن استراتيجية جديدة لوزارة الداخلية

2024-04-25 22:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، ان عملية البتاوين التي انطلقت فجر اليوم، انطلاقة لاستراتيجية جديدة في عمل وزارة الداخلية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري، في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، ان "إستراتيجية وزارة الداخلية الجديدة هي منع وقوع الجريمة ومهاجمة بؤر تواجدها وليس انتظار وقوعها".

وبين ان "العملية الامنية المنفذة في منطقة البتاويين ببغداد ستكون بداية لسلسلة عمليات أخرى في مناطق أخرى".

وشنت وزارة الداخلية فجر اليوم الخميس حملة امنية بمئات عناصر وضباط الشرطة، في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد، اسفرت عن اعتقال اكثر من 200 شخص متهمين بالدعارة والاتجار بالبشر والمخدرات وحيازة الاسلحة وغيرها من الجرائم.



