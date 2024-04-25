2024-04-25 22:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أختتم المنتخبُ الأولمبيّ لكُرةِ القدم تحضيراته الفنيّة، اليوم الخميس، (25 نيسان 2025)، في مجمعِ الإرسال بالدوحة استعداداً لمُواجهةِ نظيره الفيتناميّ في الدور ربع النهائي لبُطولةِ آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس، التي تقام غداً الجمعة في ملعب الجنوب المونديالي بالساعة الثامنة والنصف ليلاً.

وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود وعضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي، وأعضاء الاتحاد محمد ناصر وكوفند عبد الخالق والأمين العام للاتحاد محمد فرحان ، ومدربُ المنتخب الوطنيّ كاساس وملاكه المساعد، والمشرف الإداريّ المحلي لزاخو كوهدار شيخو، ورئيس نادي زاخو عمار فرهاد.

وشملت التدريباتُ على عددٍ من حالات اللعب المُختلفة في الجانبين الدفاعي والهجومي، وأدّى اللاعبون التمارينَ بروحيّةٍ عالية.

وأشاد رئيسُ الاتحاد عدنان درجال بزيارةِ المشرف الإداريّ لزاخو ورئيس نادي زاخو، وتقديمهما الدعم الكامل والمساندة للمنتخبِ الأولمبيّ قبل مواجهته أمام نظيره الفيتنامي غداً الجمعة" عادا اياها "خطوةً ايجابيةً تسهم في تَعزيزِ الجانب المعنوي للاعبين في تقديم العطاء الثر الذي يسهم في تَحقيقِ النتيجة الايجابيّة أمام فيتنام تسعد الجماهير العراقية".



