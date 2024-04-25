2024-04-25 23:12:08 - المصدر: منصة إيشان

تصدر محصول الأرز، بحسب بيانات رسمية عالمية، قائمة الصادرات الأمريكية إلى العراق، حيث تجاوزت قيمتها 149 مليون دولار خلال 2023. وبحسب بيانات صادرة عن النظام العالمي للتجارة الزراعية، فإن إجمالي قيمة الصادرات الامريكية الى العراق للعام الماضي بلغت 357.33 مليون دولار حيث احتل الارز المرتبة الاولى بصادرات الامريكية الى العراق للعام الماضي بقيمة اجمالية […]

ظهرت المقالة بـ 149 مليون دولار العام الماضي.. “الأرز” أولاً في قائمة الصادرات الأمريكية إلى العراق أولاً على Eishan.